Жителя Кривого Рога задержали за антиукраинскую агитацию в Интернете

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в Днепропетровской области деятельность антиукраинского Интернет-агитатора.

Об этом сообщает ostro.org.

Согласно сообщению пресс-центра СБУ, правоохранители задокументировали, что житель Кривого Рога в запрещенных российских социальных сетях размещал материалы с призывами к изменению территориальной целостности Украины. Оперативники спецслужбы также установили, что он передавал данные и контакты граждан Украины, активных пророссийских пользователей соцсетей, координаторам пропагандистских кампаний на территории РФ.

Во время санкционированного обыска по месту жительства агитатора сотрудники СБУ обнаружили компьютерное оборудование, которое использовалось для распространения антиукраинских материалов с призывами к совершению действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины.

Открыто уголовное производство по ст. 110 Уголовного кодекса Украины, – говорится в сообщении.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.