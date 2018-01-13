Жителей Донбасса российские войска привлекают к коррупционным схемам, – Минобороны Украины

По информации главного управления разведки Министерства обороны Украины, продолжает расти количество преступлений и противоправных действий, совершенных личным составом российско-оккупационных войск, в том числе против гражданского населения.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Дмитрий Гуцуляк, – сообщает Укринформ.

«Растет количество случаев привлечения жителей Донбасса к коррупционным схемам, которые позволяют российским офицерам получать дополнительное финансирование с целью личного обогащения. На штатные должности в передовых подразделениях фиктивно зачисляют местных жителей, которых реально к прохождению так называемой военной службы не привлекают. За это они тайно отдают командирам-«благодетелям» две трети выданных им ежемесячно денежных выплат, что составляет около 10 тысяч рублей», – сказал спикер.

Кроме этого, личный состав военизированных формирований занимается грабежом местного населения. Так 11 января, по словам Гуцуляка, один из наемников так называемого 1 корпуса с огнестрельным оружием попытался ограбить дом местной жительницы, во время чего тяжело ранил женщину и нанес вред ее имуществу.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.