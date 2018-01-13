Завтра, 14 января, в Украине облачно с прояснениями, – Укргидрометцентр

Завтра, 14 января в Украине без существенных осадков, только в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях небольшой, в Крыму умеренный снег. На дорогах страны местами гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части порывы 15-20м/сек. Температура ночью 7-12° мороза, днем 1-6° мороза; на Закарпатье и в Крыму местами ночью 0-5° мороза, днем 0 -3° тепла.

Об этом в Фейсбуке сообщил Украинский гидрометцентр.

В Карпатах без существенных осадков. Температура ночью 9-14° мороза, днем 3-8° мороза.

В Харькове в воскресенье существенных осадков не ожидается. Температура ночью 9-11° мороза, днем 3-5° мороза.

В Днепре без существенных осадков. Температура ночью 9-11° мороза, днем 3-5° мороза.

В Одессе без существенных осадков. Температура ночью 5-7° мороза, днем 1-3° мороза.

Во Львове существенных осадков не прогнозируют. Температура ночью 6-8° мороза, днем 2-4° мороза.

В Киеве без существенных осадков. Температура ночью 8-10°, днем 3-5° мороза.

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