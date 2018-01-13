Замуровали, демоны: в Якутии суд заставил семью оригинальным способом перестать «следить» за соседом.

Якутский суд заставил семью заложить окна кирпичом, чтобы не следили за жизнью соседа.

Об этом сообщают РИА «Новости».

Константин Петров из Якутска подал в суд на своих соседей – многодетную семью Исаковых, потребовав, чтобы те заложили кирпичом окна в доме. Из окон соседи якобы следили за жизнью Петровых.

Якутский городской суд согласился с доводами истцов и постановил окна замуровать. Дело тянется с 2015-го, однако известно о нем стало только сейчас.

В истории есть пикантный нюанс: жена истца Сиргилана Петрова работает секретарем исполняющего обязанности председателя Верховного суда Республики Саха (Якутия). Исаковы уже обратились к председателю Следственного комитета Александра Бастрыкина с просьбой разобраться в этом деле.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.