Вспышка кори в Украине: что надо знать о болезни и как защитить себя

В Украине продолжается вспышка кори – одного из самых заразных заболеваний, известных в мире. За 2017 год зафиксировано 4782 случая заболевания корью. Лекарств от кори не существует, единственный надежный метод профилактики заболевания — вакцинация. Вместе с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Украине отвечаем на наиболее распространенные вопросы о кори.

Об этом сообщает Правительственный портал со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Вспышка кори в Украине: цифры и факты

Вспышки кори имеют циклический характер и происходят каждые 5-6 лет. Главная причина — низкий охват прививками. В 2016 году менее половины украинских детей получили прививку от кори по графику. С сентября 2017 года, по решению оперативного штаба Минздрава по реагированию на ситуацию с корью в Украине, продолжаются усиленные меры по иммунизации, чтобы защитить как можно больше детей.

За 2017 год в Украине зафиксировали 4782 случая заболевания корью. Больше всего случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской области – 1344, Одесской – 1256 и Закарпатской – 637. 5 человек в Одесской области умерли, из них 3 детей. Уже в январе 2018 года в Одесской области умер еще один ребенок. Следовательно, от кори умерли уже 6 человек.

По состоянию на 11 января 2018 года в Киеве корью заболели 66 человек, из них 54 – дети.

Минздрав продолжает усиленные мероприятия по вакцинации против этого опасного заболевания, чтобы предотвратить эпидемию.

Как передается вирус кори

Morbillivirus — вирус кори — чрезвычайно заразен, он быстро передается от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть вдыхание мельчайших капель слизи, которые попали в воздух при чихании, кашле или разговоре больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной человек покинула помещение.

Корь — одно из самых заразных заболеваний, известных в мире

9 из 10 неиммунизированных людей, контактирующих с больным, будут заражены.

Корь – одна из главных причин детской смертности в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире 30-40 миллионов детей болеют корью, более 800 тысяч умирают от самой инфекции и ее осложнений. Это означает 314 смертей в день, 13 смертей каждый час.

Заболевание корью может иметь тяжелое течение

Инкубационный период кори (то есть период, когда симптомы еще не проявляются) составляет 6-21 дней. Далее начинается период заболевания с такими симптомами: высокая температура, головная боль, насморк, сухой кашель, увеличение лимфоузлов, воспаление слизистой оболочки глаз (слезотечение, светобоязнь, гнойные выделения), понос и рвота. На 4-5 день болезни появляется красная сыпь, которая начинается с кожи головы и лица, а затем распространяется на все тело. Болезнь с симптомами продолжается до 4 недель и более.

Корь имеет серьезные осложнения

Заболевание может привести к пневмонии, ушной инфекции, воспалению мозга — энцефалиту, другим серьезным осложнениям, а также к инвалидности и смерти.

Все дети и взрослые, которые не делали прививки, под угрозой.

На сегодня существует высокий риск заболевания корью среди детей, которые не получили прививки. Подростки и взрослые, ранее не болевшие корью и не делавшие прививки, также остаются уязвимыми к заболеванию. У взрослых корь обычно имеет более тяжелее течение.

Невакцинированные медицинские работники больше других подвержены риску заболеть.

Лекарств от кори не существует

Специфического лечения от кори нет. Однако заболевание можно предотвратить.

Вакцинация против кори

Прививки против кори проводят уже более 50 лет, и за эти годы вакцины зарекомендовали себя как безопасный и эффективный способ профилактики. Именно благодаря вакцинации удалось снизить заболеваемость корью в десятки раз. Только с 2000 по 2016 годы смертность от кори снизилась на 79%, а это означает, что вакцины сохранили 20,3 миллиона детских жизней во всем мире. По меньшей мере в пяти регионах мира корь должна быть полностью искоренена до 2020 года — такую стратегическую цель провозгласила ВОЗ. Подавляющее большинство европейцев имеют все прививки КПК по календарю, поэтому в 42 из 53 стран Европы удалось остановить распространение кори. Проблемными остаются те страны, где уровень охвата прививками недостаточен. К сожалению, в числе этих стран и Украина.

Две дозы вакцины защищают от кори.

Вакцинация формирует специфический иммунитет, вследствие чего организм человека становится нечувствительным к заболеванию. Согласно календарю в Украине, в 12 месяцев проводят первую прививку от кори, а в 6 лет — плановую ревакцинацию. Эти две дозы вакцины обеспечивают защиту организма от кори.

Вакцина против кори входит в состав комбинированной трехкомпонентной вакцины КПК (для профилактики кори, эпидемического паротита, краснухи). Вакцины КПК содержат живые атенуированные (искусственно ослабленные) вирусы кори, паротита и краснухи. Сейчас в Украину для прививок КПК поставляют Приорикс™/Priorix™ — препарат, производимый компанией GlaxoSmithKline Biologicals s.a (Бельгия). Приорикс — безопасная, эффективная и качественная вакцина, преквалифицированная ВОЗ — самой авторитетной организацией в сфере здравоохранения в мире. Эти и другие вакцины, входящие в календарь прививок, по соглашению с Минздравом за средства государственного бюджета закупает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). МОЗ Украины передает закупленные вакцины департаментам здравоохранения областей, а те в свою очередь — государственным медицинским учреждениям, чтобы граждане Украины могли получать необходимые прививки бесплатно.

Защита от кори нужна, если:

Ребенку исполнилось 12 месяцев: не медлите с плановой прививкой КПК.

Ребенок старше 1 года и вы пропустили первую прививку — немедленно наверстайте ее, обратившись в ваше медицинское учреждение.

Ребенку 6 лет — это время идти на плановую ревакцинацию КПК.

Вы пропустили плановую ревакцинацию в 6 лет. В этом случае обратитесь в медицинское учреждение, ведь только две дозы вакцины обеспечивают полную защиту.

Ребенку 6 и более лет и он не имеет ни одной прививки КПК. В таком случае нужно сделать две прививки с интервалом не менее одного месяца.

Вы не помните, делали ли ребенку прививку КПК, и не имеете документальных подтверждений. В этом случае ребенка также нужно вакцинировать.

Подростки, а также взрослые, не болевшие корью и не получившие прививок от кори. Им также нужна вакцинация от кори

Коллективный иммунитет нужен нам всем

Вирусы не знают границ. Однако даже если корь завезена из другой страны, то в среде, где уровень охвата вакцинацией не ниже 98%, болезнь не будет распространяться. Охват вакцинацией формирует так называемый коллективный иммунитет.

Противопоказания к вакцинации КПК

Перечень противопоказаний по вакцинации КПК небольшой. По мировым стандартам он не включает легкие простуды с температурой до 38°С. Вакцинацию не делают, если есть высокий риск серьезной реакции, и при состояниях, когда иммунный ответ на введенную вакцину не сформируется:

Острое заболевание, сопровождающееся температурой выше 38,5°С.

Серьезная аллергическая реакция (анафилактический шок) на предыдущую дозу вакцины или известная аллергическая реакция на один из компонентов вакцины (например, на желатин, неомицин, куриный белок и т. п).

Заболевания и состояния организма, при которых после введения вакцины иммунитет может не сформироваться (например, в условиях химиотерапии у онкологических больных; при употреблении больших доз стероидных гормонов; при приеме лекарств, подавляющих иммунитет, при Спиде).

Беременность. Вакциной КПК не прививают беременных, ведь она содержит живые вирусы. Прививки против кори необходимо сделать на этапе планирования беременности.

В случае возникновения временных противопоказаний к вакцинации ребенок получает так называемое медотведение от прививок. Противопоказание на больший срок, чем две недели, может определить только иммунологическая комиссия, которая обычно собирается в районной больнице или городской /областной поликлинике. Потом пропущенные по календарю прививки нужно наверстать.

Если ребенок контактировал с больным корью

В случае контакта с больным корью, немедленно обратитесь к врачу. Если ребенок контактировал с больным корью, он должен получить вакцинацию против кори в течение первых 72 часов. В некоторых случаях также показана экстренная профилактика путем введения иммуноглобулина.

Детям, которые имеют хронические заболевания, вакцина необходима

Существует миф, что наличие у ребенка бронхиальной астмы, сахарного диабета или других хронических заболеваний является противопоказанием к вакцинации. Однако на самом деле такие малыши нуждаются в прививке в первую очередь, ведь риск заражения корью и развитие серьезных осложнений после болезни для них значительно выше.

Посоветуйтесь насчет вакцинации КПК со своим врачом или медицинской сестрой

Чтобы принять информированное решение о вакцинации, поговорите с врачом. Подготовьтесь к консультации и составьте список вопросов, которые вас беспокоят. Врач расскажет о вакцине, возможных реакциях организма на прививки и посоветует, как пользоваться жаропонижающими препаратами, если у ребенка повысится температура. Узнайте, в каком случае следует обратиться к врачу и когда нужно делать следующие прививки.

Скажите врачу, если:

вам кажется, что ребенок болен;

у ребенка есть аллергия на лекарства или пищу;

раньше у ребенка была сильная реакция на прививки;

у ребенка есть серьезные заболевания сердца, легких, почек и др;

у ребенка были судороги;

ребенок принимает какие-то лекарства;

ребенок проходил курс химиотерапии, гормональной терапии, получал стероиды или лекарства, подавляющие иммунитет;

с момента последней прививки прошло менее, чем 4 недели.

Если не доверяете своему врачу, найдите медицинского работника, с которым будете чувствовать себя спокойно и уверенно.

Следите, чтобы вакцины вводили правильно

Вакцину никогда не колют в ягодицу. Если вакцина попадет в жировой слой, она может потерять свои свойства. Если задеть иглой седалищный нерв, это может привести к болевому синдрому и другим нарушениям.

Обратите внимание, что:

детям до трех лет укол делают в переднюю поверхность бедра;

взрослым детям укол делают в плечо.

После прививки наблюдайте за ребенком

Не уходите из поликлиники сразу после прививки. Останьтесь на 20-30 минут, чтобы врач мог увидеть, что у ребенка нет реакции немедленного типа на вакцину. Незначительное покраснение и дискомфорт в месте инъекции, повышение температуры — это нормальная реакция ребенка на прививку. Эти симптомы — признак того, что вакцина действует и организм ребенка формирует иммунитет. Они обычно сами проходят за несколько суток. Если повышенная температура беспокоит ребенка, вы можете дать ему жаропонижающее — согласно советам вашего участкового врача.

Обратитесь к врачу, если:

у ребенка высокая температура, которая тяжело сбивается жаропонижающими препаратами;

ребенок дрожит или вздрагивает так, словно ему холодно;

ребенок вялый, очень бледный;

ребенок отказывается от воды и еды, блюет;

ребенок выраженно беспокойный, долго плачет.

Риски отказа от вакцинации

Если невакцинированный ребенок заразится и переболеет корью, у него, конечно, сформируется естественный иммунитет против этого заболевания. Однако корь имеет тяжелое течение и часто требует госпитализации. Больные корью долго остаются заразными, их нужно изолировать на длительное время. Инфекция может вызвать осложнения (пневмонию, энцефалит), привести к инвалидности или смерти.

Вакцина КПК, как и любые медицинские препараты, может иметь побочные действия, однако риск осложнений после кори несравнимо выше, чем риск проявлений после прививки.

Из 1000 людей, которые заразились корью, 1 умирает, 1 заболевает энцефалитом, а 50 получают тяжелые осложнения, от которых страдают всю жизнь. В то же время случаи сложных реакций на вакцину встречаются с меньшей вероятностью, чем один раз на миллион.

Стоит помнить, что вакцинация является законным правом каждого из нас на защиту от кори — заболевание, которое может привести к осложнениям или смерти. А еще вакцинация — это наш долг перед нашими детьми, родными, обществом и всеми людьми, живущими в нашей стране. Вместе мы защитим Украину от кори.

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