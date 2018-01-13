«Ваш родственник в полиции, надо заплатить!», – полиция советует, как не стать жертвой аферистов

Правоохранители предупреждают: мошенники под видом полицейских выманивают деньги у граждан. Они звонят своим жертвам и сообщают, что их родственник находится в отделении полиции, поскольку совершил серьезное правонарушение. При этом отмечают, что ему грозит заключение, но за кругленькую сумму они помогут уладить ситуацию. Средства предлагают отдать человеку, который подойдет в указанное ими место, или же передать таксистом.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области.

Самые распространенные «легенды», которыми злоумышленники умело манипулируют потерпевшими, это совершение их родственником смертельного ДТП или избиение человека.

Главное в такой ситуации не паниковать, а сначала выяснить все обстоятельства и обязательно сообщить правоохранителям о попытке мошенничества.

Чтобы не стать жертвой афериста, в полиции советуют:

· спросить фамилию, имя, отчество, должность и отдел полиции, в котором работает собеседник и его рабочий номер телефона (обычно после этого мошенники кладут трубку);

· позвонить в полицию и узнать, действительно ли ваш родственник находится у них;

· позвонить «виновнику» происшествия, или же его близким и выяснить действительно ли он нуждается в помощи;

· обязательно сообщить о попытке мошенничества в ближайший отдел полиции или на оперативную линию 102.

«И самое главное! Мошенники используют методы психологического воздействия! «Не кладите трубку, делайте все быстро, потому что ваш родственник может попасть за решетку», – от таких слов жертва впадает в панику и готова на все, чтобы спасти близкого человека.

Сохраняйте спокойствие и не спешите выполнять требования аферистов – это залог вашей безопасности!», – отмечают в полиции.

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