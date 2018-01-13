В Румынии сотрудников полиции обвиняют в педофилии и сексуальном насилии

В Румынии руководитель управления полиции Бухареста Нику Орландо и его заместитель Мариус Штефан подали в отставку из-за скандала с обвинением в педофилии сотрудника Дорожной полиции Еуджена Стана.

Об этом сообщает Укринформ.

Как заявили в Генеральной прокуратуре Румынии, в уголовном деле о педофилии, главным фигурантом которого является Стан, проходят еще 22 сотрудника румынской полиции.

По данным, которые были обнародованы в докладе руководителя Главного управления полиции МВД Румынии Богдана Депреску, в отношении многих сотрудников полиции, включая руководителей Бухарестского управления полиции, проводятся предварительные служебные проверки за нарушение профессиональной этики и протекцию, которую они предоставляли обвиняемому в педофилии Стану.

Проверки проводятся и в отношении главного психолога МВД, поскольку, согласно материалам предварительного следствия, полицейский-педофил получил еще и право постоянного ношения табельного оружия.

Ранее сообщалось и о возможной отставке министра внутренних дел Кармен Дан, однако сама министр отказался подать прошение об отставке, заявив, что этот вопрос должен быть решен ее коллегами по Социал-демократической партии.

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