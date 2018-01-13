В России завершили прием документов для участия в выборах президента

В России Центральная избирательная комиссия сообщила, что завершила принимать документы от претендентов на участие в выборах президента страны. Такие документы поступили от 24 политических партий и 46 самовыдвиженцев.

Сейчас уже официально зарегистрированы кандидатами двое выдвиженцев парламентских политических партий: Владимир Жириновский от его Либерально-демократической партии России и Павел Грудинин, директор «Совхоза имени Ленина» из Подмосковья, которого выдвинула Компартия. Другие претенденты – и самовыдвиженцы, и выдвиженцы внепарламентских партий – должны подать достаточное количество голосов избирателей в свою поддержку, передает Радио Свобода.

Действующий президент Владимир Путин, который хочет баллотироваться на новый, уже четвертый срок на следующие шесть лет, идет как самовыдвиженец. В его штабе заявили, что уже собрали необходимые 300 тысяч подписей, но пока не прекращают дальше собирать их.

По сообщениям активистов, в некоторых местах России к сбору подписей принудительно привлекали бюджетников (врачей, учителей), студентов или родителей школьников. Официальные лица отрицали это.

Также избирательные кампании уже ведут такие деятели, как телеведущая Ксения Собчак и основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

Среди 15 претендентов, которым уже отказали в регистрации, – и оппозиционный деятель и борец с коррупцией Алексей Навальный. Ему отказали на основании наличия судимости – он приговорен к условному сроку по так называемому делу «Кировлеса». Навальный назвал решение ЦИК России незаконным и призвал бойкотировать выборы. В Кремле в ответ заявляли, что правоохранительные органы должны проверить призывы Навального к бойкоту выборов на предмет возможного нарушения закона.

Как ожидается, уже в первом круге выборов, назначенном на 18 марта, со значительным отрывом победит 65-летний Владимир Путин. Фактически он руководит Россией уже 18-й год, с 31 декабря 1999-го, когда подал в отставку предыдущий президент Борис Ельцин – при этом в течение 2008-2012 годов с должности премьер-министра России во время президентства своего соратника Дмитрия Медведева.

По словам обозревателей, в Кремле беспокоятся лишь о том, чтобы победа Путина была самой масштабной, а возможным препятствием для этого считают апатию избирателей. Чтобы преодолеть ее, выборы назначили на 18 марта – именно тот день, когда в 2014 году Россия незаконно заявила о вхождении в нее украинского Крыма. Для этого приняли специальный закон, который сделал возможным перенос выборов как раз на этот день. Как считают, это сделали для того, чтобы еще больше нарастить избирательные показатели Путина, для которого захват Крыма выставляют как одно из его главных достижений.

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