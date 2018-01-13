В Литве вступил в силу «закон Магнитского», в списке – 49 россиян

Глава МВД Литвы Еймутис Мисюнас, на основании «закона Магнитского», с 12 января запретил въезд в страну 49 гражданам России, уличенных в нарушении прав человека и отмывании денег.

Об этом пишет информагентство BNS со ссылкой на пресс-атташе ведомства Каролис Вайткявичюс, – сообщает Укринформ.

«Министр подписал распоряжение о запрете на въезд В Литву 49 лицам на основании принятого закона и по предложению МИД», – сообщает BNS.

В МВД Литвы заявили, что список составлен после консультаций с иностранными партнерами.

«Закон Магнитского» был подписан президентом Литвы Далей Грибаускайте 27 ноября 2017 года. Президент республики заявила, что закон должен способствовать прекращению нарушений прав человека, и операций с «грязными деньгами».

Под запрет попадают лица, включенные в национальный список нежелательных иностранцев, составленный государством-членом Евросоюза, Европейской ассоциации свободной торговли, государством-членом НАТО.

Список, принятый парламентом Литвы, содержит 49 фамилий. Среди них глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который руководил делом Магнитского замглавы Следственного комитета при МВД, генерал-майор Олег Логунов, судьи Елена Сташина, Алексей Криворучко, Светлана Ухналева, Сергей Подопригоров, что приняли решение по делу Магнитского, руководство Московской налоговой инспекции, которых разоблачил Магнитский в масштабных махинациях с бюджетными средствами.

Литва – пятая страна, которая приняла этот правовой акт – после США, Великобритании, Канады и Эстонии. Списки постоянно пополняются, так в декабре 2017 года Министерство финансов США расширило глобальный «список Магнитского», туда включены, в частности, глава Чечни Рамзан Кадыров, сын генпрокурора России Артем Чайка и старшая дочь покойного президента Узбекистана Гульнара Каримова.

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