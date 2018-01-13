В Черкассах пьяный юноша зарезал ножом женщину-таксиста

С момента поступления сообщения о пропаже жительницы Черкасс, в ночь на 8 января, полиция области начала отрабатывать возможные версии этого события. На территории региона был введен оперативный план «Перехват», а к раскрытию преступления привлечены все подразделения.

Об этом сказал первый заместитель Председателя Национальной полиции – начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин, – сообщает пресс-служба Нацполиции.

По его словам, для поисков пропавшей женщины подразделения криминальной полиции Черкасс были переведены на усиленный режим.

По решению начальника полиции Черкасской области Валерия Февраля на территории региона был введен план «Перехват».

По факту пропажи женщины следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Вячеслав Аброськин сообщил, что в результате комплекса проведенных мероприятий полицейские нашли автомобиль погибшей. Позже правоохранители установили подозреваемого в совершении убийства женщины.

20-летний задержанный рассказал полицейским, что был очень пьяным и зарезал женщину ножом».

«Сегодня он был задержан. Несколько часов назад в лесополосе найдено тело потерпевшей. Спасибо сотрудникам полиции Черкасс за оперативное установление обстоятельств преступления и задержание подозреваемого в совершении убийства», – отметил Вячеслав Аброськин.

Он также выразил соболезнования семье погибшей женщины.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.