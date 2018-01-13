В Чехии автобус с пассажирами попал в ДТП: есть погибшие и десятки раненых

В Чехии автобус с пассажирами попал в дорожно-транспортное происшествие, по меньшей мере трое человек погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Кроме этого, 45 человек получили ранения в результате аварии. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Представительница спасательной службы Яна Постовая отметила: «Двое детей получили серьезные травмы головы и были переведены на искусственную вентиляцию легких и введены в состояние искусственной комы».

Инцидент произошел в районе Горомерице, в северо-западном пригороде столицы Чехии. Автобус столкнулся с автомобилем.

«При столкновении погибли три человека – водитель машины и двое людей в автобусе», – сообщила представитель полиции Моника Шиндлова.

Началось расследование с целью установления причины аварии.

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