live
Aнонси
Мінна інфекція
Мінна інфекція
13 січня, субота
Юрій Шухевич, народний депутат України
Юрій Шухевич, народний депутат України
13 січня, субота
Анонс програми Перші про головне. Деталі
Анонс програми Перші про головне. Деталі
13 січня, субота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
суббота, 13 января, 2018, 0:03 Мир
Читати новину українською
В Чехии автобус с пассажирами попал в ДТП: есть погибшие и десятки раненых

В Чехии автобус с пассажирами попал в дорожно-транспортное происшествие, по меньшей мере трое человек погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Фото: ДТП у Чехії (twitter.com/MundoAlSegundo)

Кроме этого, 45 человек получили ранения в результате аварии. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Представительница спасательной службы Яна Постовая отметила: «Двое детей получили серьезные травмы головы и были переведены на искусственную вентиляцию легких и введены в состояние искусственной комы».

Bus crash in Prague

Инцидент произошел в районе Горомерице, в северо-западном пригороде столицы Чехии. Автобус столкнулся с автомобилем.

Scene of the bus crash in Prague

«При столкновении погибли три человека – водитель машины и двое людей в автобусе», – сообщила представитель полиции Моника Шиндлова.

Началось расследование с целью установления причины аварии.
ДТПЧехиягибель людей
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
последние новости
больше новостей
2018-01-13 06:16:16