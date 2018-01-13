В Берлине прошла акция в поддержку крымских татар

Перед Посольством РФ в Берлине в субботу прошла акция в поддержку крымских татар. Ее участники также требовали освобождения других заключенных Кремля, среди которых и корреспондент Укринформа Роман Сущенко.

Инициатор и организатор пикета – Форум русскоязычных европейцев, один из лидеров которого – российский социолог, живущий в Германии, Игорь Эйдман – рассказал корреспонденту Укринформа о том, что акцию планировали давно.

«Мы, хоть нас и немного, считаем своим долгом показать, конечно, не российскому посольству, которому наплевать, а немцам, которые видят нас, что ситуация беспрецедентная, о ней нельзя забывать; тему нужно постоянно поднимать, в том числе, в переговорах с российской властью, и требовать освобождения крымскотатарских политических заключенных , освобождения Крыма от российской оккупации и прекращения национальных репрессий против крымскотатарского народа», – сказал Эйдман.

Двоюродный брат Бориса Немцова называет то, что происходит с крымскими татарами, «абсолютно беспрецедентной, даже для нашего тяжелого и жестокого времени, ситуацией ползучего геноцида», когда нацию лишили всех ее законных прав, которые она имеет по всем международным конвенциям, в том числе о защите прав коренных народов.

Целый народ в Европе подвергается национальной дискриминации: людей похищают, убивают, потом находят их обезображенные трупы; людей сажают в тюрьму за политические убеждения, людям фактически запрещают даже культурно-спортивные мероприятия – «все воспринимается российскими оккупационными властями и российской охранкой как попытки сепаратизма, попытки отделить Крым от России, незаконно при этом захваченный», – говорит Эйдман.

А Европа, Германия как будто не замечают, подчеркивает эксперт. «Это совершенно возмутительная тема, которую необходимо поднять, ткнуть сытых европейцев в то, что происходит у них под носом», – объясняет он, почему Форум русскоязычных европейцев решил организовать пикет.

Сам Форум был основан в августе-сентябре и был зарегистрирован в конце прошлого года. Кроме его членов в акции приняли участие украинские и немецкие активисты.

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