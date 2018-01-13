В 2017 году Wizz Air увеличил перевозки на украинских рейсах на 64%

В 2017 году лоукост Wizz Air перевез свыше 685 тысяч пассажиров из Киева и Львова, что на 64% больше в сравнении с предыдущим годом.

Об этом говорится в пресс-релизе компании, – сообщает «Экономическая правда».

Отмечается также, что авиакомпания способствовала развитию местного рынка труда в сферах авиации и туризма, а также созданию 515 рабочих мест в смежных отраслях.

"Благодаря восстановлению перелетов из Харькова в 2018 году и запуску 8 новых рейсов в течение года, Wizz Air предложит своим пассажирам 29 лоукост- маршрутов из Украины в 10 стран", – говорится в пресс-релизе.

В 2018 году компания выделит 1,1 млн мест на своих украинских рейсах, которые уже находятся в продаже.

В целом, в 2017 году Wizz Air перевезла более 28 млн пассажиров на своих лоукост- маршрутах, что почти на 24% больше, чем в 2016 году.

Напомним, лоукост-перевозчик Wizz Air возобновит свою деятельность из Харькова, а также откроет 5 новых маршрутов, которые будут запущены в 2018 году из региональных аэропортов Львова и Харькова.

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