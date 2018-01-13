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суббота, 13 января, 2018, 0:40 Общество
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Украинские гастролеры в России: Кириленко предлагает реестр в СБУ и «маркировку»

Украинские исполнители, которые гастролируют в России, должны сообщать об этом в СБУ и выплачивать специальный сбор в пользу Вооруженных сил Украины. И все это должно быть прописано в законе.

Об этом написал вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко в своем блоге на «Украинской правде».

«Сотни украинских артистов добровольно отказались от работы или выступлений в России. С этических, а кое-кто из политических мотивов. Разумеется, потеряв при этом финансово. Другие артисты, напротив, радостно используют поле, которое даже стало свободнее, и не бесплатно веселят российскую публику, несмотря на российскую агрессию на Донбассе и аннексию Крыма. И такой их этический выбор... Оценить обе этические позиции может только общество. Через Верховную Раду, то есть через закон», – отметил Кириленко.

Для такого закона он предлагает «простой и понятный подход»: «Едешь развлекать публику страны-агрессора – сообщаешь в СБУ. После этого тебя заносят в специально созданный Государственный реестр исполнителей, осуществляющих концертно-гастрольную деятельность на территории страны-агрессора, который может вести, например, Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания... в Украине со своих концертов исполнители, которые включены в Реестр, платят специальный сбор, поступления от которого полностью направляются на нужды Вооруженных сил Украины».

Кириленко также предлагает, чтобы во время выступления или видеоклипа артиста, который занесен в Реестр, на украинских телеканалах постоянно высвечивалась информационный надпись: «Этот исполнитель гастролирует на территории страны-агрессора». Соответствующее сообщение также должно звучать по радио перед саундтреком такого артиста.

Вице-премьер выразил убеждение, что позиция прямого или скрытого неуважения к своей стране должна наконец получить оценку от этой же страны.

 

 
СБУРоссияартистыгастролеры
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