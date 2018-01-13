Украинские больницы получили современное цифровое оборудование

В течение 2017 года благодаря тесному сотрудничеству правительств Украины и Японии, 11 украинских больниц получили 6 новейших эндоскопических систем и 8 цифровых рентгеновских систем.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Оборудование было закуплено и поставлено в больницы на средства Непроектной грантовой помощи правительства Японии в рамках всемирной программы Официальной помощи в целях развития (ОПР). Для реализации закупок к сотрудничеству правительством Японии была привлечена компания Crown Agents как эксперт в закупках в сфере охраны здоровья мирового уровня.
“Еще в прошлом году мы с господином послом презентовали новый эндоскоп, предоставленный правительством Японии, а теперь - современный цифровой рентген. Как врач-радиолог с 20-летним стажем могу подтвердить его преимущества: уменьшение дозы излучения, четкое изображение и возможность переносить информацию через накопитель или передавать их сетью. Спасибо правительству Японии и в частности послу Японии, а также Crown Agents на закупку современного оборудования для передачи нашим медучреждениям”, - сказала и.о. министра здравоохранения доктор Ульяна Супрун.
Специалисты продемонстрировали, как работает новая цифровая рентгеновская система. По словам главного врача Киевской областной клинической больницы Николая Анкина, новое оборудование позволит проводить безопасные и высокоточные обследования. Новейшие технологии позволяют выявлять патологии на ранних этапах и своевременно применять эффективное лечение.
“Япония заинтересована в успешной реформе системы здравоохранения в Украине. Хотел бы поблагодарить доктора Супрун и поздравить с тем, что удалось протолкнуть законопроект о медреформе, который недавно подписал Президент Украины. Надеюсь, что при поддержке доктора Супрун и ее команды и с помощью Японии, которая поставляет самые современные технологии в украинские больницы, удастся успешно воплотить медицинскую реформу. Правительство Японии будет и впредь поддерживать изменения в системе здравоохранения в Украине”, - сказал посол Японии в Украине Шигеки Суми.
Закупленные в рамках программы цифровые рентгеновские системы Radrex были установлены в больницах:
- Киевская областная клиническая больница,
- Областная клиническая больница им. И.И. Мечникова, г. Днепр,
- Запорожская областная клиническая больница,
- Харьковская областная клиническая больница,
- Беловодская центральная районная больница,
- Старобельское районное территориальное медицинское объединение,
- Дрогобычская городская больница №1,
- Областная клиническая больница им. А.Ф. Гербачевского, г. Житомир.
Предоставленные в рамках программы эндоскопические системы EVIS EXERA III были установлены в больницах:
- Волынская областная клиническая больница,
- Киевская областная клиническая больница,
- Ровенская областная клиническая больница,
- Черниговская областная клиническая больница,
- Областная клиническая больница им. И.И. Мечникова, г. Днепр,
- Областная клиническая больница им. А.Ф. Гербачевского, г. Житомир.
Коджи Такамацу, директор Crown Agents в Японии, отметил, что компания уже 30 лет сотрудничает с правительством Японии и гордится тем, что имеет возможность привлекать свой опыт и профессионализм для улучшения украинской инфраструктуры здравоохранения.