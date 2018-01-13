Украинские больницы получили современное цифровое оборудование

В течение 2017 года благодаря тесному сотрудничеству правительств Украины и Японии, 11 украинских больниц получили 6 новейших эндоскопических систем и 8 цифровых рентгеновских систем.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Оборудование было закуплено и поставлено в больницы на средства Непроектной грантовой помощи правительства Японии в рамках всемирной программы Официальной помощи в целях развития (ОПР). Для реализации закупок к сотрудничеству правительством Японии была привлечена компания Crown Agents как эксперт в закупках в сфере охраны здоровья мирового уровня.

“Еще в прошлом году мы с господином послом презентовали новый эндоскоп, предоставленный правительством Японии, а теперь - современный цифровой рентген. Как врач-радиолог с 20-летним стажем могу подтвердить его преимущества: уменьшение дозы излучения, четкое изображение и возможность переносить информацию через накопитель или передавать их сетью. Спасибо правительству Японии и в частности послу Японии, а также Crown Agents на закупку современного оборудования для передачи нашим медучреждениям”, - сказала и.о. министра здравоохранения доктор Ульяна Супрун.

Специалисты продемонстрировали, как работает новая цифровая рентгеновская система. По словам главного врача Киевской областной клинической больницы Николая Анкина, новое оборудование позволит проводить безопасные и высокоточные обследования. Новейшие технологии позволяют выявлять патологии на ранних этапах и своевременно применять эффективное лечение.

“Япония заинтересована в успешной реформе системы здравоохранения в Украине. Хотел бы поблагодарить доктора Супрун и поздравить с тем, что удалось протолкнуть законопроект о медреформе, который недавно подписал Президент Украины. Надеюсь, что при поддержке доктора Супрун и ее команды и с помощью Японии, которая поставляет самые современные технологии в украинские больницы, удастся успешно воплотить медицинскую реформу. Правительство Японии будет и впредь поддерживать изменения в системе здравоохранения в Украине”, - сказал посол Японии в Украине Шигеки Суми.

Закупленные в рамках программы цифровые рентгеновские системы Radrex были установлены в больницах:

Киевская областная клиническая больница,

Областная клиническая больница им. И.И. Мечникова, г. Днепр,

Запорожская областная клиническая больница,

Харьковская областная клиническая больница,

Беловодская центральная районная больница,

Старобельское районное территориальное медицинское объединение,

Дрогобычская городская больница №1,

Областная клиническая больница им. А.Ф. Гербачевского, г. Житомир.

Предоставленные в рамках программы эндоскопические системы EVIS EXERA III были установлены в больницах:

Волынская областная клиническая больница,

Киевская областная клиническая больница,

Ровенская областная клиническая больница,

Черниговская областная клиническая больница,

Областная клиническая больница им. И.И. Мечникова, г. Днепр,

Областная клиническая больница им. А.Ф. Гербачевского, г. Житомир.

Коджи Такамацу, директор Crown Agents в Японии, отметил, что компания уже 30 лет сотрудничает с правительством Японии и гордится тем, что имеет возможность привлекать свой опыт и профессионализм для улучшения украинской инфраструктуры здравоохранения.

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