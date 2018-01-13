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суббота, 13 января, 2018, 15:41 Политика
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Украина не имеет послов в 17 странах, – МИД

Министерство иностранных дел констатирует, что по состоянию на январь 2018 года у Украины нет послов в 17 иностранных государствах.

Об этом говорится в ответе МИД на запрос Украинских новостей.

В частности, еще с мая 2009 года у Украины нет посла в Эфиопии.

С августа 2013 года вакантна должность посла в Казахстане.

С апреля 2014 года не назначен посол Украины в Швейцарии, с мая – в Дании и Черногории, с июня – на Кубе, а с июля – в Алжире.

С августа 2015 года остаются вакантными должности послов в Ирландии и Армении.

Последний посол Украины в России Владимир Ельченко был уволен Президентом Петром Порошенко в декабре 2015 года.

В прошлом году освободились должности послов в Греции, Латвии, Перу, Хорватии, Кыргызстане, Эстонии и Южно-Африканской Республике.

Послы в иностранных государствах назначаются и освобождаются Президентом по представлению министра иностранных дел, а соответствующие указы главы государства скрепляются подписями премьер-министра и министра иностранных дел.

На вопрос о том, вносил ли министр иностранных дел Павел Климкин Президенту Петру Порошенко представление на назначение послов в вышеупомянутых странах, МИД не ответил.

При этом внешнеполитическое ведомство отметило, что процедура назначения послов является длительной, поскольку требует подбора кандидатуры, согласования с главой государства, ожидания агремана принимающей стороны и подготовку указа Президента.

 
МИДпослыУкраина
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