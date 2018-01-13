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суббота, 13 января, 2018, 16:35 Экономика
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У фигуранта дела Онищенко старушка-мать отсудила дом и квартиру

Печерский суд признал недействительными договоры дарения квартиры и садового дома, заключенные между фигурантом «газового дела Онищенко» Валерием Постным и его матерью 6 лет назад.

Об этом сообщает «Судебный репортер« со ссылкой на решение суда от 21 декабря.

Сейчас в реестре опубликована только вводная и резолютивная части решения. Поэтому неизвестно, какие именно аргументы приводила Анна Постная.

Как свидетельствуют выписки из реестра недвижимости, квартиру и садовый дом Валерий Постный получил от матери в подарок в ноябре 2011 года.

Речь идет о трехкомнатной квартире площадью 75 кв.м. в доме на ул. Грушевского, 9 и садовый дом  57,5 кв.м. в Обуховском районе, возле села Старые Безрадичи в садовом товариществе «Росинка».

Гражданский иск матери к сыну рассматривался больше года. Суд открыл производство в деле еще в ноябре 2016 г.

В то же время известно, что Анна Марковна в декабре 2016 уже отсудила у сына другой дом по аналогичной схеме (характеристики этого дома пока неизвестны).

В решении суда сказано, что в 2011 году заключить договор дарения женщине предложил ее сын. Она согласилась, поскольку муж умер и она осталась проживать одна.

Сын обязывался обеспечивать ее уходом, питанием, содержать до смерти, взамен получая дом. После смерти мужа сын часто навещал ее и исправно помогал с бытовыми проблемами.

Но с недавних пор Постный якобы перестал уделять внимание матери, и она вынуждена была обратиться к родственнику, который согласился ухаживать за ней, если она заключит с ним договор пожизненного содержания.

По словам женщины, она начала собирать документы для подписания договора. «Во время получения в бюро технической инвентаризации документов на квартиру истец узнала, что фактически между ней и ответчиком был заключен договор дарения, чего последняя не желала», – говорится в материалах суда.

Анна Постная считает, что договор дарения был заключен вследствие ошибки.

Истица отметила, что ей 80 лет, она часто болеет и нуждается в постороннем уходе. (1 января 2018 Анне Постной исполнилось 82).

Сама женщина в суд не явилась. Адвокат подал через канцелярию заявление, в котором просил рассмотреть дело в ее отсутствие.

От ее сына также никто не прибыл. Через канцелярию поступило заявление, что Валерий Постный признает исковые требования и не возражает против их удовлетворения.

Как известно, Валерий Постный является обвиняемым по так называемому «газовому делу». Следствие отводит ему роль соорганизатора схем Онищенко по хищению газа, добытого по договорам совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча». Ущерб государству оценивается в свыше 740 млн грн.

Дело против Постного и еще 7 человек передано в Соломенский суд, но рассмотрение уже полгода не может начаться.

Валерий Постный год содержался в СИЗО и только летом 2017 оказался на свободе, после того как суд уменьшил ему залог в 10 млн грн.

После сообщения о подозрении Постный перестал ходить и его пришлось доставлять в суд на каталке. Позже он начал передвигаться в инвалидной коляске. Постный утверждает, что это последствия операции на позвоночнике.

Ранее Валерий Постный длительное время проживал в Германии, в Берлине, имел там зарегистрированное место проживания. Кроме того, в материалах дела он указан как менеджер немецкой компании «Оптимал Логистик».

В 2017 сын Постного – Антон – пытался снять арест с $250 тыс и 180 тыс евро, изъятых из его банковских сейфов, но проиграл тяжбу во всех инстанциях. 26-летний парень утверждал, что это его деньги, поскольку в 2016 он продал свою квартиру на вул.Десятинной,13 за более 10 млн грн.

Суд решил, что Постный-младший не доказал, что это именно те деньги, которые он получил от продажи недвижимости. В частности, не подтвердил, что менял гривны на доллары и евро.

Суд обратил внимание, что Антон Постный и его отец в один день сняли в банке соседние сейфы.

Кроме того, в материалах суда была копия апелляционной жалобы Виктории Зайцевой, экс-жены Постного, с которой он развелся в 1993 году. Женщина утверждала, что арестованные деньги принадлежат ей, а сыну она передала их в безвозмездное пользование. В итоге деньги остались под арестом.

 
имуществоАлександр Онищенкосуд Валерий Постныйгазовое дело Онищенко
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