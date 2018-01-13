«Третья сила»: эксперты считают, что перед выборами может появиться «украинский Макрон»

Украинские политики перед выборами 2019 года попытаются разыграть тему «третьей силы».
Об этом рассказал политолог Петр Олещук в комментарии «Апострофу».
«То есть той силы, которая выходит за рамки традиционного дискурса: бело-синие – оранжевые, пророссийские – прозападные. Будет продвигаться тема третьего пути, альтернативной силы, такого себе украинского Макрона. Вспомним, что во Франции Эммануэль Макрон появился практически в последний момент (перед выборами), сыграл на противоречиях между традиционными левыми и традиционными правыми – и получил хороший результат. А в Украине тема третьей силы имеет давнюю традицию», – заявил он.
Политтехнолог Дмитрий Раим считает, что известным украинским политикам будет сложно представить себя «новой силой».
«Те новые лица, которые сейчас присутствуют в политике, для населения являются старыми и не состоялись. Им нечего представить своему избирателю до новых выборов, а запрос на новых политиков в обществе есть», – отмечает он.