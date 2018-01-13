США внесли "ВКонтакте" в список пиратских ресурсов, – СМИ

Министерство торговли США снова внесло российскую социальную сеть "ВКонтакте" (принадлежит Mail.ru Group) в список пиратских ресурсов.

Об этом следует из документа, опубликованного на сайте ведомства, – сообщает Интерфакс.

В документе собраны крупнейшие мировые ресурсы, которые, по мнению американской стороны, нарушают права интеллектуальной собственности. При этом "ВКонтакте" оказывается в списке не первый раз. Среди других российских проектов, внесенных в список, - торрент-трекер Rutracker.org и Rapidgator.net онлайн-кинотеатр kinogo.cc, а также еще ряд сайтов.

Авторы документа указывают, что социальные сети могут служить уникальной платформой для обеспечения взаимодействия как культурного, так и коммерческого. "Большинство успешных соцсетей делают это так, чтобы не способствовать нарушению авторских прав. Доклады "ВКонтакте" о том, что компания делает шаги в борьбе с пиратством, вселяют надежду", – говорится в документе.

В 2016 году Mail.ru Group (в частности, "ВКонтакте") подписала партнерские договоры с тремя международными правообладателями музыкальной продукции: Universal Music Group, Warner Music Group и Sony Music Entertainment для получения доступа к лицензионному музыкальному и видео-контенту. Mail.ru тогда отмечала, что подписание соглашений с мейджорами позволило соцсети "ВКонтакте" урегулировать судебные споры с правообладателями.

«Несмотря на эти позитивные сигналы, "ВКонтакте" продолжает оставаться ресурсом, нарушающим авторские права правообладателей, с которыми у компании нет контрактов», – говорится в докладе ведомства США.

Пребывание в этом списке не влечет за собой никаких санкций и служит лишь напоминанием о существовании проблемы интеллектуального пиратства.

Всего в список вошли 25 сайтов разных стран мира, которые,по мнению американской стороны, нарушают авторские права. В частности, в него вошел сайт крупнейшего китайского интернет-магазина taobao.com, который принадлежит Alibaba Group.

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