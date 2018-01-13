Спецпрокурор США хочет установить 14 мая началом судебного процесса над Манафортом

Спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер попросил установить 14 мая датой начала судебного процесса по делу экс-руководителя президентской кампании Дональда Трампа Пола Манафорта, которого обвиняют в отмывании денег.

Об этом сообщает Украинская правда.

Как известно, 30 октября 2017 года было обнародовано обвинение Полу Манафорту и Ричарду Гейтсу. Оно содержит 12 пунктов и включает препятствование деятельности правительственных учреждений США, отмывание денег, неуплату налогов, мошеннические действия и работу в качестве лоббиста иностранного учреждения без регистрации, что является уголовным преступлением в США.

Манафорт является центральной фигурой в расследовании специального советника Роберта Мюллера о возможном сговоре между кампанией Трампа и Россией, отчасти из-за многочисленных связей Манафорта с россиянами и его работы с Януковичем.

Манафорту грозит до 80 лет лишения свободы, если его вину докажут. Сам Манафорт не признает свою вину.

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