«Прививки» 2004-го и 2014-го никого ничему не научили, – дипломат

Две революции ничему не научили украинцев. Мы продолжаем биться лбом о те же столбы.

Об этом в эфире программы FACE 2 FACE с Татьяной Даниленко на телеканале ZIK заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Роман Бессмертный.

«Если бы у меня не было 25 лет работы в парламенте, я бы в ситуации российской агрессии смело говорил бы лозунги. Но я все время думаю: в чем мы допустили ошибку? Что произошло с 1991 года, что мы не создали механизм защиты?

Ошибка произошла в том, что мы, как Винниченко с Грушевским, верили во всемирное добро. Мы не были столь наивны и понимали, что нужно иметь армию. Те политические силы, с которыми я работал, понимали, что конфликта с Россией не миновать и поэтому к нему надо готовиться», – рассказал гость программы.

В то же время, как отметил дипломат, после двух революций мы продолжаем биться лбом в те же столбы и Верховной Радой, и Кабинетом министров.

«Мы пропустили Януковича с его подходами, хотя в 2004 году я был глубоко убежден, что эта прививка навсегда убережет Украину. Теперь я понимаю, что эти прививки ни на кого не действуют, в том числе 2014 года. Она никого ничему не научила. То, что происходило в 2015, 2016, 2017 годах, только доказывает то, что прививка прошла абсолютно напрасно», – считает господин Безсмертный.

По словам политического деятеля, что чем он больше размышляет, тем больше склоняется к универсальным ответам, что у нас есть миссия сохранить украинскую культуру и еще и сохранить российское, потому что в РФ ее уже нет.

«Меня всегда ловит мысль, фамилию не назовешь – Чайковский, Достоевский, Булгаков, они все отсюда – или немцы и французы, или украинцы. Я прекрасно понимаю, что здесь есть нечто такое, на что я не нахожу ответа. Империя росла на интеллектуальных ресурсах привлеченных с окраин.

Империи всегда так строятся. Надо искать ответы в нашей истории, я уже не говорю о том, что не надо делать тех ошибок, которые мы делаем ежедневно», – отметил дипломат.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.