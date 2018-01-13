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суббота, 13 января, 2018, 13:35 Общество
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Продюсеры будущей ленты «Захар Беркут» ведут переговоры с западными актерами, – Сейтаблаев

Продюсеры будущей ленты «Захар Беркут» ведут переговоры с западными артистами, в частности американскими.

Об этом в эфире «5 канала» сказал актер и режиссер Ахтем Сейтаблаев.

«Я уже подписал контракт, это будет «Захар Беркут», по рассказу Ивана Франко. В мае или в июне этого года начнется съемочный период», – сказал он.

Режиссер добавил: «Мы тоже размышляем над тем, что потом будет с фильмом, куда дальше. Я знаю, что сейчас продюсеры этого фильма ведут переговоры с некоторыми западными артистами, в частности американскими».

 
Ахтем СейтаблаевЗахар Беркутактеры
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