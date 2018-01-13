Права на показ "Сторожевой Заставы" уже приобрели 27 стран мира, – Петр Порошенко

Права на показ первого отечественного фильма-фэнтези "Сторожевая Застава" уже приобрели 27 стран мира.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

«Увеличив государственное финансирование кинематографа мы заложили основы для того, чтобы делать за год более 120 фильмов. Уверен, что украинский кинематограф ждет яркое будущее», – написал Петр Порошенко.

Напомним, 12 октября, в украинский прокат вышло первое украинское фэнтези «Сторожевая застава». Кроме Украины, ленту покажут в 11 странах.

Лента снята по мотивам одноименной книги Владимира Рутковского. Это дебютная полнометражная работа режиссера Юрия Ковалева. Продюссеры – Егор Олесов и Юрий Прилипко, сценаристы – Саша Дерманский, Ярослав Войцешек и Юрий Ковалев. Оператор картины - Юрий Король. Композиторы – Владлен Пупков и Сергей Сидоров. Допремьерные показы фильма состоялись в Киеве и во Львове.

Съемки фильма начались в ноябре 2015 года и проходили в Карпатах на скалах Олексы Довбуша, в Коростышевском карьере, Тетеревском коше, в Буче, а также на съемочной площадке студии Film.ua, где для съемок были построены масштабные декорации самой Сторожевой заставы. Весной 2016 года состоялись досъемки.

Для актеров Даниила Каменского и Евы Кошевой, которые сыграли главные роли, лента стала кинодебютом.

За три недели проката первое украинское фэнтези «Сторожевая Застава» собрала более 16 млн 368 тыс. 582 грн.

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