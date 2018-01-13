Порошенко надеется на дальнейшую поддержку Германии

Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что поддержка Украины и ее территориальной целостности будет оставаться приоритетом внешней политики Германии.

Так Президент приветствовал достигнутую лидерами ХДС/ХСС и социал-демократов договоренность о старте коалиционных переговоров.

«Надеюсь, что они (коалиционные переговоры, – Ред.) увенчаются успехом, а также на то, что неизменная поддержка Украины, ее территориальной целостности и курса реформ и в дальнейшем будет оставаться приоритетом внешней политики Германии», – отметил Петр Порошенко.

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