суббота, 13 января, 2018, 17:48 Политика
Порошенко надеется на дальнейшую поддержку Германии
Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что поддержка Украины и ее территориальной целостности будет оставаться приоритетом внешней политики Германии.
Так Президент приветствовал достигнутую лидерами ХДС/ХСС и социал-демократов договоренность о старте коалиционных переговоров.
«Надеюсь, что они (коалиционные переговоры, – Ред.) увенчаются успехом, а также на то, что неизменная поддержка Украины, ее территориальной целостности и курса реформ и в дальнейшем будет оставаться приоритетом внешней политики Германии», – отметил Петр Порошенко.
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