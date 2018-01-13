Полиция усилит работу на админгранице с Крымом

В течение прошлого года линию размежевания между материковой Украиной и оккупированным полуостровом пересекли более 2,5 миллиона человек и более 410 тысяч транспортных средств. Чтобы эффективнее предотвращать деятельность злоумышленников, которые могут прибывать из Крыма и исчезать там, будут задействованы все подразделения главка крымской полиции и полицейских подразделений прилегающих областей.

Об этом шла речь сегодня, 13 января, на оперативном совещании под председательством первого заместителя главы Нацполиции – начальника криминальной полиции Вячеслава Аброськина, – сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины

В совещании приняли участие руководители полиции Автономной Республики Крым, полиции Херсонщины, а также нескольких структурных подразделений Национальной полиции Украины, в частности – департаментов уголовного розыска и киберполиции.

Необходимость активизации работы полиции Крыма в направлении выявления и пресечения уголовных правонарушений связана со значительным потоком людей и транспорта, которые ежедневно пересекают линию разграничения между Украиной и оккупированным Крымом. Так, только в течение прошлого года контрольные пункты в обоих направлениях пересекли более 2,5 миллиона человек и около 410 тысяч транспортных средств.

Первый заместитель Главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин отметил, что целью совещания является организация работы полиции Крыма по противодействию криминальным элементам. В частности, речь идет о выявлении преступлений, совершенных в отношении граждан Украины на территории полуострова. Также речь идет о выявлении и задержании лиц, которых правоохранительные органы Украины разыскивают за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины.

Отдельно участники совещания обсудили работу по задержанию злоумышленников, которые прибывают в Украину для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, а также диверсионных актов. Кроме того, украинские правоохранители фиксируют случаи угона транспорта, который исчезает на территории Крыма и находится там.

Полиция Крыма и прилегающих областей скоординируют свою работу в направлении выявления и пресечения уголовных правонарушений. Для этого активизируется работа полиции на трех пунктах пропуска, расположенных на линии разграничения с оккупированным полуостровом.

«Мы начали эту работу, а сегодня собрались, чтобы обсудить первые результаты», – отметил Вячеслав Аброськин.

Напомним, в конце ноября прошлого года полицейские задержали одессита за сбыт героина с полуострова Крым.

Также напомним, полиция задержала в г. Днепр крымского «самообороновца». Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Тем временем Глава Национальной полиции Сергей Князев и прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов обсудили перезагрузки работы правоохранителей Крыма.

В то же время первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что ведомство разрабатывает концепцию работы на линии разграничения Херсонской области с оккупированной территорией АР Крым.

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