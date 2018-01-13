Полиция Харьковщины разыскивает лиц, бросивших гранату во двор жилого дома

В результате взрыва во дворе 63-летнего жителя поселка Русская Лозовая повреждены бытовые помещения. Никто из граждан не пострадал. Сообщение о происшествии поступило в Дергачевский отдел полиции сегодня в 2.15 со службы «102».
Об этом сообщила пресс-служба полиции в Харьковской области.
"По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления харьковской полиции. Полицейские провели осмотр места происшествия, откуда изъяты фрагменты и осколки гранаты «РГД-5». По предварительным данным, неизвестный бросил гранату во двор заявителя через забор.
Следователь решает вопрос об открытии уголовного производства. Все обстоятельства устанавливаются", – говорится в сообщении.