Под поверхностью Марса нашли большие запасы водяного льда

С помощью фотографий со спутника Mars Reconnaissance Orbiter ученые обнаружили лед в нескольких регионах Марса с отвесными склонами.

Об этом сообщает nv.ua.

Этот лед, как говорят исследователи из Геологической службы США, может быть привлекательной целью для будущих космических миссий, а также ценным ресурсом для землян, которые поселятся на Марсе, пишет Science Alert.

В отличие от ледяных полей, открытых в 2008 году посадочным модулем Phoenix Mars, слои водяного льда находятся вблизи экватора, а не на полюсах. Некоторые из этих ледников залегают на глубине всего в один метр, а их толщина местами превышает 100 метров.

«Приповерхностные запасы льда, которые мы нашли, скорее всего, начали свою жизнь в виде залежей снега, которые были спрессованы в гигантские ледники, скрытые сейчас под двухметровым слоем из замороженных пыли и почвы», – сказал Колин Дандас, представитель научного центра Геологической службы США в Аризоне и автор доклада о находке льда на Марсе.

Команде Дандаса удалось открыть сразу восемь крупных залежей поверхностных льдов. Семь из них находятся в пока безымянных кратерах на равнине Прометея в южном полушарии Марса, а восьмой – в кратере Миланковича в приполярной части северного полушария планеты.

Ученые отмечают, что залежи находятся на глубине одного-двух метров, поэтому добывать лед будет относительно несложно. Вероятно, из него можно добывать кислород, питьевую воду или изготавливать топливо.

«Неожиданно было найти лед, расположенный на поверхности в этих местах», – добавил Колин Дандас.

Справка: ранее исследователи смоделировали аналог почвы Марса и пришли к выводу, что вода может оставаться в нем в жидком виде даже при отрицательных температурах. Такой необычный эффект возможен из-за наличия в них особого вида солей-перхлоратов.

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