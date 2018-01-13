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суббота, 13 января, 2018, 15:06 Мир
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Обследование Трампа: в Белом доме заявили, что здоровье президента в «отличном состоянии»

Врач Белого дома Ронни Джексон провел обследование президента США Дональда Трампа после обвинений в его умственной непригодности для работы и заявил, что президент находится в «отличном состоянии здоровья».

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что медицинское обследование было первым с момента инаугурации Трампа и длилось около трех часов в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида (штат Мэриленд).

«Президент находится в отличном состоянии», – заявил врач Белого дома и добавил, что подробности обследования будут обнародованы во вторник.

При этом в Белом доме дали понять, что обследование Трампа не содержало в себе психиатрическую составляющую. Результаты обследования содержат базовые данные – вес, кровяное давление и уровень холестерина, например.

Предыдущие президенты США не проходили подобную проверку во время пребывания на должности, включая Рональда Рейгана, которому через 5 лет после сложения полномочий поставили диагноз болезнь Альцгеймера.

Как известно, в начале января в США опубликовали книгу журналиста Майкла Вулффа «Огонь и ярость: в Белом доме Дональда Трампа»,  ставшую лидером продаж.

В книге рассказывается, как друзья и члены семьи Трампа его критиковали, а медиамагнат Руперт Мердок назвал президента США «*** идиотом». Также автор описывает отсутствие у Трампа соответствующих знаний и интереса к должности главы Белого дома, интриги и хаос в администрации Трампа на основе 200 интервью.

Сам Трамп отрицает информацию, представленную в книге.

 
СШАздоровьеДональд ТрампБелый доммедобследование
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