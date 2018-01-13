Новый обмен пленными может состояться быстрее, чем предыдущий, – офис Омбудсмена

Новый обмен удерживаемыми лицами для освобождения украинцев, которые до сих пор находятся в плену на Донбассе, может состояться гораздо быстрее, чем в прошлый раз.

Так представитель Уполномоченного ВР по правам человека Михаил Чаплыга в эфире «5 канала» прокомментировал перспективы обмена, передает УНН.

«Уже сделано очень много политических заявлений, как на уровне «нормандской четверки», так и на уровне президентов. И мы услышали соответствующие заявления от господина Медведчука, который также озвучивал определенные формулы. Здесь есть две позиции: обмен может быть осуществлен проще, потому что уже есть отработанные механизмы и верификации, и уверенность в том, что люди не хотят, например, быть перемещенными на неподконтрольную территорию, и как это делать на линии соприкосновения. Есть уже отработанные механизмы так называемой «юридической чистки». Теперь речь идет лишь о, скажем так, политическом решении относительно того, когда и по какой формуле это делать. И в случае принятия такого решения дальше будет все быстрее, чем в прошлый раз», – сказал М.Чаплыга.

При этом он отметил, что «с другой стороны, г-н Медведчук в одном из интервью накануне сказал, что ожидает, что политические переговоры будут довольно сложными, и это вселяет определенные предосторожности».

Напомним, контактная группа по обмену планирует встречу в Минске 18 января для уточнения новых списков.

Напомним, 27 декабря 2017 года состоялся обмен для освобождения украинских заложников на Донбассе. Из плена освободили 74 заложников.

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