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суббота, 13 января, 2018, 17:31 Экономика
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Новых ограничений на прием молока у населения с 1 января 2018 г. не вводили, – Минагрополитики

Никаких новых санитарных ограничений на прием молока у населения с 1 января 2018 года не вводилось. А к действию новых норм ГСТУ, введение которых запланировано на 1 июля 2018 года, у Минагрополитики есть весьма существенные претензии, поскольку по многим параметрам стандарт не соответствует европейским нормам.

Об этом сообщает Правительственный портал.

«Мы не делаем никакой разницы при контроле качества молока у индивидуальных и коллективных хозяйств. Речь идет лишь о контроле его качества, который существует и сейчас и является абсолютно согласованным с европейскими нормами качества уже два года. О том, что реально проблем в данной области не существует, говорит то, что более 90% отечественного молока, производимого крестьянскими хозяйствами, соответствует нормам пищевой продукции», – прокомментировал ситуацию первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк.

«В условиях, когда 80% молока собирается в хозяйствах населения, когда от функционирования рынка сырого молока зависит благосостояние сотен тысяч крестьян – государство должно принимать очень взвешенные решения и Минагрополитики всегда будет отстаивать именно интересы мелких крестьянских хозяйств», – отметил Максим Мартынюк.
продуктымолокоМинагрополитики
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