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суббота, 13 января, 2018, 0:59 События
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Не выдержал нагрузки: в «ДНР» начал давать сбои сепаратистский мобильный оператор «Феникс»

Работа сепаратистского сотового оператора «Феникс» в террористической «ДНР» сегодня затруднена из-за отсутствия связи МТС и увеличения внутрисетевых звонков.

Об этом пишет сепаратистское агентство «ДАН» со ссылкой на компанию «РОС», – сообщает ostro.org.

«Дозвониться с первого раза на «Феникс» сложно в связи с высокой нагрузкой на мобильную сеть – поступает большое количество звонков. Это связано с тем, что нарушена работа сотового оператора связи «МТС-Украина», – говорится в сообщении.

При этом в «ДНР» заявляют, что в данный момент ведутся работы по налаживанию связи. Другие подробности не уточняются.

С 11 января, отсутствие мобильной связи МТС («Vodafone-Украина») наблюдается в оккупированных населенных пунктах в Донецкой и Луганской областях.

В оккупированном Донецке отсутствие связи «МТС» привело к очередям за сепаратистским «Фениксом».

«Феникс» – внутренний мобильный оператор «ДНР», созданный на украденном у «Киевстара» оборудовании. Его функционал ограничен оккупированной территорией Донецкой области.

 
ДНРмобильные операторыФеникс
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