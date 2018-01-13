На выборах президента Чехии лидирует Земан, – СМИ

Действующий президент Чехии Милош Земан лидирует в первом туре выборов президента страны.

После подсчета более половины голосов избирателей Милош Земан побеждает с результатом в 42%, информирует «Европейская правда» со ссылкой на чешское издание Aktualne.

Его ближайший соперник бывший глава Академии наук Иржи Драгош получает 25%.

Остальные 7 кандидатов не набирают даже 10% голосов избирателей.

Это означает, что ни один из кандидатов не набирает более 50% и в Чехии через две недели состоится второй тур выборов.

Этот результат близок к тому, что прогнозировали социологи. Впрочем, по этим опросам Драгош может одержать победу во 2 туре. По прогнозу социологов, он должен победить Земана с небольшим преимуществом – 48,5% против 44%.

Сегодня завершился второй день голосования на выборах президента Чехии . В списке кандидатов на высший государственный пост претендовали девять человек, среди них и ныне действующий президент Чехии Милош Земан

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