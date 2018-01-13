Львовские патрульные спасли 90-летнюю женщину, которая второй день лежала дома с инсультом

Вчера львовские патрульные спасли 90-летнюю жительницу квартиры на улице Липовая Аллея, которая второй день лежала дома с инсультом.

Об этом сообщила Патрульная полиция Львова в Фейсбуке.

«Вчера днем экипаж патрульных 2 батальона Антон Гончар и Владимир Пивовар получили сообщение от работников социальной службы, что 90-летняя жительница квартиры на улице Липовая Аллея, второй день не выходит на связь. Патрульные направились туда, однако двери в квартиру были закрыты. Тогда инспекторы обратились к работникам ЛКП, которые неподалеку обрезали ветви деревьев, и попросили о помощи. Те не отказали и с помощью автовышки подняли офицеров на балкон квартиры на 4 этаже. Через окно патрульные увидели женщину, которая лежала на полу и стонала. Окна и двери были закрыты, поэтому инспектор принял решение разбить стекло. После этого они попали в квартиру. Женщина была в сознании, вся в синяках и обезвоженная. Патрульные помогли медикам спустить пострадавшую до автомобиля скорой медицинской помощи. Предварительный диагноз - инсульт», – говорится в сообщении.

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