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суббота, 13 января, 2018, 0:28 Киев
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КГГА продлила ограничения на наружную рекламу в Киеве

Киевская городская государственная администрация продлила до 1 апреля 2018 года ограничение на прием и рассмотрение заявок на размещение внешней рекламы в столице, введенные в октябре прошлого года.

Соответствующее распоряжение первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника обнародовано в газете «Крещатик» в пятницу, – сообщает Украинская правда.

Согласно документу, временное ограничение касается наружной рекламы на щитах, суперсайтах, видеоэкранах, лайтпостерах и тумбах, стоящих отдельно. Реклама на зданиях, элементах благоустройства и остановках транспорта, а также на проекторах этим распоряжением не ограничивается.

Причина введенных ограничений в документе не уточняется.
КиеврекламаКГГА
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