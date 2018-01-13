КГГА продлила ограничения на наружную рекламу в Киеве

Киевская городская государственная администрация продлила до 1 апреля 2018 года ограничение на прием и рассмотрение заявок на размещение внешней рекламы в столице, введенные в октябре прошлого года.
Соответствующее распоряжение первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника обнародовано в газете «Крещатик» в пятницу, – сообщает Украинская правда.
Согласно документу, временное ограничение касается наружной рекламы на щитах, суперсайтах, видеоэкранах, лайтпостерах и тумбах, стоящих отдельно. Реклама на зданиях, элементах благоустройства и остановках транспорта, а также на проекторах этим распоряжением не ограничивается.
Причина введенных ограничений в документе не уточняется.