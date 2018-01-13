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суббота, 13 января, 2018, 13:54 Спорт
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Капитан сборной Украины по футболу Руслан Ротань стал игроком киевского «Динамо»

Футбольный клуб «Динамо» Киев подписал контракт с капитаном национальной сборной Украины Русланом Ротанем (на фото).

Ротань – гравець Динамо

Договор с 36-летним полузащитником рассчитан до конца текущего сезона, сообщает fcdynamo.kiev.ua.

Напомним, Ротань уже выступал за «Динамо» в течение двух с половиной лет. Пополнив ряды «бело-синих» накануне сезона 2005/2006, Руслан провел за этот период 49 матчей в чемпионате Украины (забил 5 мячей), 8 матчей в еврокубках (2 мяча), а также 8 матчей в рамках розыгрыша Кубка Украины (1 гол).

Вместе с Русланом «Динамо» приобрело одно чемпионство, два Кубка и два Суперкубка Украины.

Киевский клуб Ротань покинул ровно 10 лет назад, 12 января 2008 года, вернувшись в «Днепр», в составе которого провел свой первый матч в высшей лиге чемпионата Украины (7 ноября 1999 года, матч «Днепр» – «Кривбасс» – 1:0). За «Днепр» полузащитник выступал в периоды с 1999 по 2005 и с 2008 до 2017 года – самый большой этап своей профессиональной карьеры. Руслан является воспитанником ДЮСШ «Звезда», ДЮСШ «Ворскла» и днепровского спортинтерната. Последние полгода провел в чешской «Славии».

 
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