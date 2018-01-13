INSIDER назвал имя депутата, который пытался дать взятку детектива НАБУ в сумме полмиллиона долларов

Депутатом Одесского областного совета, которому предъявлено подозрение относительно предложения взятки в 500 тыс. долларов детективу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) оказался Олег Бабенко из фракции «Блока Петра Порошенко».

Об этом сообщает INSIDER.

Сообщается, что когда спецназ НАБУ сделал попытку задержать Бабенко по месту его пребывания в Киеве, депутат сбежал от спецназа, выпрыгнув в окно.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) совместно с работниками Генеральной прокуратуры Украины сегодня, 12 января, сообщили о подозрении действующему депутату Одесского областного совета и его предполагаемому сообщнику за предложение взятки в размере 500 тыс. долларов сотруднику НАБУ.

Взятка детективу НАБУ предлагалась в обмен на снятие ареста со счетов частного общества, задействованного в коррупционной схеме с завладением средств бюджета города Одесса. Речь идет о деньгах, полученных от продажи здания мэрии Одессы по завышенным ценам.

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