Глава УГКЦ предложил Игорю Козловскому совместно начать научный проект

Вчера, 12 января, Патриарх УГКЦ Святослав (Шевчук) встретился с религиоведом Игорем Козловским. Ученый поблагодарил Блаженнейшего Святослава за поддержку, которую он получал во время пребывания в плену, а также за все усилия по его освобождению.

Об этом сообщает Департамент информации УГКЦ.

Глава УГКЦ предложил г. Козловскому совместно начать научный проект, с помощью которого удастся показать, как грубо могут использовать религию, религиозные убеждения для достижения своих политических целей.

«Нам нужно раскрыть различные способы и попытки инструментализировать Церковь. И это мы прослеживаем не только на неподконтрольной территории Донбасса, но и здесь. Сегодня Церковь имеет высокий рейтинг доверия, которого, к сожалению, не имеют государственные институты. Мы видим две опасности: с одной стороны использовать Церковь для своих политических целей, с другой – ее дискредитировать», – сказал Блаженнейший Святослав.

Он рассказал, что в УГКЦ подготовили специальную инструкцию для священнослужителей о том, как вести себя во время предвыборной кампании, чтобы не дать себя использовать. Другой документ – «О политической активности мирян». «Духовенство не может заниматься политикой, но добросовестные, ответственные, морально зрелые миряне должны идти в политику», – объяснил Предстоятель УГКЦ.

В завершение встречи Блаженнейший Святослав вручил Игорю Козловскому «Медаль Блаженнейшего Любомира», которую тот с трепетом и благодарностью принял. Также стороны договорились о следующих подобных встречах.

Напомним, известный украинский ученый-религиовед Игорь Козловский находился в плену боевиков так называемой ДНР почти два года. Его долго не вносили в списки на обмен. Но наконец, накануне Нового года, долгожданное освобождение Игоря Козловского и многих других наших пленных произошло.

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