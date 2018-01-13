Авдеевский газопровод готов к началу испытаний, – Жебривский

Вчера завершили сварку стыков и укладку труб Авдеевского газопровода. Он полностью готов к началу испытаний.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Сегодня с 10 часов утра его начали накачивать специальным ингредиентом для проверки качества сварки. Накачивать будут поэтапно до 7,5 атмосфер, на это нужны сутки. Затем при 7,5 атмосфер трубу проверят специалисты технадзора и гоструда - три часа газопровод должен держать такое давление, после этого опустят давление до 6 атмосфер и снова зафиксируют, проверят и опломбируют. После этого уже можно будет полностью засыпать трубу. Далее накачиваем газ и начинаем подключать дома. Дал указание всю необходимую документацию оформлять параллельно, чтобы не затягивать процесс», – сообщил Павел Жебривский.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.