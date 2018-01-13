Американские ученые нашли способ затормозить старение мозга

Исследователи из Стэнфордского университета в США провели опыты с переливанием крови мышам и обнаружили процессы, которые вызывают у грызунов преждевременное старение.

Об этом сообщают РИА Новости.

В ходе исследования биологи изучили активность генов в старых клетках гематоэнцефалического барьера, отделяющего кровеносную систему в мозгу от нервных клеток. Ученые вводили плазму крови старых мышей в череп молодых грызунов и анализировали влияние инъекции на гиппокамп – наиболее уязвимую для нейродегенеративных болезней область мозга.

Выяснилось, что после переливания в клетках барьера активируются гены, отвечающие за синтез белка VCAM1. У молодых мышей появились признаки нарушения работы мозга, воспаление, также снизилась «рождаемость» новых нервных клеток. На старых же млекопитающих инъекция такого эффекта не произвела.

Ученые предполагают, что блокирование белка VCAM1 может помочь предотвратить преждевременное старение мозга. Уже для генетически модифицированных молодых грызунов плазма старых мышей не настолько опасна, нейродегенерацию также удалось остановить с помощью антител.

Результаты эксперимента, как считают биологи, могут быть полезны для разработки антивозрастной терапии, что влияет на барьер между кровеносной системой и нервными клетками.

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