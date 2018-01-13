2 февраля в ЛГУФК состоится День открытых дверей

В пятницу, 2 февраля 2018 года, в 12:00 в актовом зале главного корпуса Львовского государственного университета физической культуры (улица Костюшко, 11, г. Львов) состоится День открытых дверей.

Как сообщает ldufk.edu.ua во Львовском государственном университете физической культуры обучаются по следующим специальностям:

• 017 Физическая культура и спорт

• 014.11 Среднее образование (физическая культура)

• 024 Хореография

• 073 Менеджмент

• 227 Физическая терапия, эрготерапия

• 241 Гостинично-ресторанное дело

• 242 Туризм

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