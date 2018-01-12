live
Aнонси
Роман Безсмертний, Надзвичайний та повноважний посол України
Роман Безсмертний, Надзвичайний та повноважний посол України
12 січня, п'ятниця
ДОЖИТИ ДО СТАРОСТІ: ПРО ЩО МОВЧИТЬ ПЕНСІЙНА РЕФОРМА? Дивіться у п’ятницю 12 січня ток-шоу «Народ проти» й дізнайтеся всю правду про пенсійну реформу.
ДОЖИТИ ДО СТАРОСТІ: ПРО ЩО МОВЧИТЬ ПЕНСІЙНА РЕФОРМА? Дивіться у п’ятницю 12 січня ток-шоу «Народ проти» й дізнайтеся всю правду про пенсійну реформу.
12 січня, п'ятниця
Юрій Шухевич, народний депутат України
Юрій Шухевич, народний депутат України
13 січня, субота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
пятница, 12 января, 2018, 17:15 Регионы
Читати новину українською
В Ужгороде стартовал международный гастрономический фестиваль «Василье»

В Ужгороде стартовал международный гастрономически-коляднический фестиваль «Василье». На него приехали творческие коллективы из всех уголков Закарпатья. Именно на Театральной площади артисты ежедневно до 14 января включительно будут радовать ужгородцев и гостей города своими выступлениями.

«2017 год был сложным для наших виноделов. Поэтому они обратились к нам с просьбой о помощи. Областная власть вместе с Ужгородским городским советом сделали участие для производителей в винном фестивале бесплатным. А вы, дорогие ужгородцы и гости города, имеете прекрасную возможность продегустировать погар вкусного закарпатского вина!», – сказал на открытии праздника глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

На открытии фестиваля были также председатель Закарпатского облсовета Михаил Ривис, заместителя Ужгородского городского председателя Игорь Фартушок и Василий Гомонай, секретарь Ужгородского горсовета Андриана Сушко, управляющий делами исполкома Ужгородского городского совета Елена Макара, Генконсулы Венгрии и Словакии в Ужгороде Йожеф Бугайло и Мирослав Мойжита, – информирует пресс-служба Ужгородского городского совета.

В Ужгороді стартував міжнародний гастрономічно-колядницький фестиваль «Василля»
В Ужгороде стартовал международный гастрономический фестиваль «Василье»

Фестиваль на Закарпатье – ароматное, вкусное и душистое действо. Чтобы это продемонстрировать, на набережной Независимости развернули гастрономически-кулинарный городок.

Здесь и десятки виноделов, в частности, и из-за рубежа – Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Германии и Македонии, и производители мясной и молочной продукции, пчеловоды и пасечники... Приехали со своим товаром и производители из Львовщины, Тернопольщины, Буковины, Прикарпатья, Ровенщины.

В Ужгороді стартував міжнародний гастрономічно-колядницький фестиваль «Василля»
В Ужгороде стартовал международный гастрономический фестиваль «Василля»

Лучшие повара предлагают посетителям блюда неповторимой колоритной кухни Закарпатья.

В Ужгороді стартував міжнародний гастрономічно-колядницький фестиваль «Василля»
В Ужгороде стартовал международный гастрономический фестиваль «Василля»
УжгородФестивали
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
последние новости
больше новостей
2018-01-12 18:14:47