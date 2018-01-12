В Ужгороде стартовал международный гастрономический фестиваль «Василье»

В Ужгороде стартовал международный гастрономически-коляднический фестиваль «Василье». На него приехали творческие коллективы из всех уголков Закарпатья. Именно на Театральной площади артисты ежедневно до 14 января включительно будут радовать ужгородцев и гостей города своими выступлениями.

«2017 год был сложным для наших виноделов. Поэтому они обратились к нам с просьбой о помощи. Областная власть вместе с Ужгородским городским советом сделали участие для производителей в винном фестивале бесплатным. А вы, дорогие ужгородцы и гости города, имеете прекрасную возможность продегустировать погар вкусного закарпатского вина!», – сказал на открытии праздника глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

На открытии фестиваля были также председатель Закарпатского облсовета Михаил Ривис, заместителя Ужгородского городского председателя Игорь Фартушок и Василий Гомонай, секретарь Ужгородского горсовета Андриана Сушко, управляющий делами исполкома Ужгородского городского совета Елена Макара, Генконсулы Венгрии и Словакии в Ужгороде Йожеф Бугайло и Мирослав Мойжита, – информирует пресс-служба Ужгородского городского совета.

В Ужгороде стартовал международный гастрономический фестиваль «Василье»

Фестиваль на Закарпатье – ароматное, вкусное и душистое действо. Чтобы это продемонстрировать, на набережной Независимости развернули гастрономически-кулинарный городок.

Здесь и десятки виноделов, в частности, и из-за рубежа – Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Германии и Македонии, и производители мясной и молочной продукции, пчеловоды и пасечники... Приехали со своим товаром и производители из Львовщины, Тернопольщины, Буковины, Прикарпатья, Ровенщины.

В Ужгороде стартовал международный гастрономический фестиваль «Василля»

Лучшие повара предлагают посетителям блюда неповторимой колоритной кухни Закарпатья.

В Ужгороде стартовал международный гастрономический фестиваль «Василля»

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