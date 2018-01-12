live
Aнонси
Роман Безсмертний, Надзвичайний та повноважний посол України
Роман Безсмертний, Надзвичайний та повноважний посол України
12 січня, п'ятниця
ДОЖИТИ ДО СТАРОСТІ: ПРО ЩО МОВЧИТЬ ПЕНСІЙНА РЕФОРМА? Дивіться у п’ятницю 12 січня ток-шоу «Народ проти» й дізнайтеся всю правду про пенсійну реформу.
ДОЖИТИ ДО СТАРОСТІ: ПРО ЩО МОВЧИТЬ ПЕНСІЙНА РЕФОРМА? Дивіться у п’ятницю 12 січня ток-шоу «Народ проти» й дізнайтеся всю правду про пенсійну реформу.
12 січня, п'ятниця
Юрій Шухевич, народний депутат України
Юрій Шухевич, народний депутат України
13 січня, субота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
пятница, 12 января, 2018, 1:06 Мир
Читати новину українською
В НАТО покажут фотовыставку о российской агрессии в Украине

В штаб-квартире НАТО пройдет фотовыставка об агрессии России против Украины.

Открытие мероприятия запланировано на вторник, 16 января, – сообщает Укринформ.

Фото Дмитрия Муравского

Автором фотовыставки «Лица мира» является военный фотограф и волонтер Дмитрий Муравский.

В рамках мероприятия также пройдет презентация книги украинского фотографа «Через войну. Взгляд волонтера».

Следует отметить, что в штаб-квартире Альянса фотовыставки о преступлениях России в Украине проводятся регулярно.
НАТОроссийская агрессия
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
последние новости
больше новостей
2018-01-12 06:11:44