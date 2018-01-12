В НАТО покажут фотовыставку о российской агрессии в Украине

В штаб-квартире НАТО пройдет фотовыставка об агрессии России против Украины.

Открытие мероприятия запланировано на вторник, 16 января, – сообщает Укринформ.

Фото Дмитрия Муравского

Автором фотовыставки «Лица мира» является военный фотограф и волонтер Дмитрий Муравский.

В рамках мероприятия также пройдет презентация книги украинского фотографа «Через войну. Взгляд волонтера».

Следует отметить, что в штаб-квартире Альянса фотовыставки о преступлениях России в Украине проводятся регулярно.

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