пятница, 12 января, 2018, 1:06 Мир
В НАТО покажут фотовыставку о российской агрессии в Украине
В штаб-квартире НАТО пройдет фотовыставка об агрессии России против Украины.
Открытие мероприятия запланировано на вторник, 16 января, – сообщает Укринформ.
Фото Дмитрия Муравского
Автором фотовыставки «Лица мира» является военный фотограф и волонтер Дмитрий Муравский.
В рамках мероприятия также пройдет презентация книги украинского фотографа «Через войну. Взгляд волонтера».
Следует отметить, что в штаб-квартире Альянса фотовыставки о преступлениях России в Украине проводятся регулярно.
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.