live
Aнонси
Роман Безсмертний, Надзвичайний та повноважний посол України
Роман Безсмертний, Надзвичайний та повноважний посол України
12 січня, п'ятниця
ДОЖИТИ ДО СТАРОСТІ: ПРО ЩО МОВЧИТЬ ПЕНСІЙНА РЕФОРМА? Дивіться у п’ятницю 12 січня ток-шоу «Народ проти» й дізнайтеся всю правду про пенсійну реформу.
ДОЖИТИ ДО СТАРОСТІ: ПРО ЩО МОВЧИТЬ ПЕНСІЙНА РЕФОРМА? Дивіться у п’ятницю 12 січня ток-шоу «Народ проти» й дізнайтеся всю правду про пенсійну реформу.
12 січня, п'ятниця
Юрій Шухевич, народний депутат України
Юрій Шухевич, народний депутат України
13 січня, субота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
пятница, 12 января, 2018, 17:42 События
Читати новину українською
В Днепре пикетировали мэрию за жестокое обращение с животными в местном цирке

В Днепре зоозащитники собрались у здания горсовета, чтобы привлечь внимание властей к жестокому обращению с животными в местном цирке.

Об этом Громадскому ообщила участница акции Валерия Ковалева.

Зоозащитники утверждают, что над животными издеваются и они в ужасном состоянии.

Волонтеры подчеркивают, что хотят добиться выполнения распоряжения городского председателя о передвижных цирках. Объясняют, что цирк, который сейчас гастролирует в Днепре, и является передвижным.

Фото: Дарина Сухонос/vesti.dp.ua
Фото: Дарья Сухонос/vesti.dp.ua

Из городского совета к участникам митинга никто не вышел, поэтому они написали письмо мэру Борису Филатову со своими требованиями и предложениями и оставили его в секретариате.

 
животныеакции протестаДнепр
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
последние новости
больше новостей
2018-01-12 18:14:37