пятница, 12 января, 2018, 17:42 События
В Днепре пикетировали мэрию за жестокое обращение с животными в местном цирке
В Днепре зоозащитники собрались у здания горсовета, чтобы привлечь внимание властей к жестокому обращению с животными в местном цирке.
Об этом Громадскому ообщила участница акции Валерия Ковалева.
Зоозащитники утверждают, что над животными издеваются и они в ужасном состоянии.
Волонтеры подчеркивают, что хотят добиться выполнения распоряжения городского председателя о передвижных цирках. Объясняют, что цирк, который сейчас гастролирует в Днепре, и является передвижным.
Фото: Дарья Сухонос/vesti.dp.ua
Из городского совета к участникам митинга никто не вышел, поэтому они написали письмо мэру Борису Филатову со своими требованиями и предложениями и оставили его в секретариате.
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