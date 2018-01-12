В Днепре пикетировали мэрию за жестокое обращение с животными в местном цирке

В Днепре зоозащитники собрались у здания горсовета, чтобы привлечь внимание властей к жестокому обращению с животными в местном цирке.

Об этом Громадскому ообщила участница акции Валерия Ковалева.

Зоозащитники утверждают, что над животными издеваются и они в ужасном состоянии.

Волонтеры подчеркивают, что хотят добиться выполнения распоряжения городского председателя о передвижных цирках. Объясняют, что цирк, который сейчас гастролирует в Днепре, и является передвижным.

Фото: Дарья Сухонос/vesti.dp.ua

Из городского совета к участникам митинга никто не вышел, поэтому они написали письмо мэру Борису Филатову со своими требованиями и предложениями и оставили его в секретариате.

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