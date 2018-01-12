live
Aнонси
Роман Безсмертний, Надзвичайний та повноважний посол України
Роман Безсмертний, Надзвичайний та повноважний посол України
12 січня, п'ятниця
ДОЖИТИ ДО СТАРОСТІ: ПРО ЩО МОВЧИТЬ ПЕНСІЙНА РЕФОРМА? Дивіться у п’ятницю 12 січня ток-шоу «Народ проти» й дізнайтеся всю правду про пенсійну реформу.
ДОЖИТИ ДО СТАРОСТІ: ПРО ЩО МОВЧИТЬ ПЕНСІЙНА РЕФОРМА? Дивіться у п’ятницю 12 січня ток-шоу «Народ проти» й дізнайтеся всю правду про пенсійну реформу.
12 січня, п'ятниця
Юрій Шухевич, народний депутат України
Юрій Шухевич, народний депутат України
13 січня, субота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
пятница, 12 января, 2018, 0:59 Экономика
Читати новину українською
В 2017-19 годах зарплата учителей вырастет на 100%, – Гриневич

Министр образования и науки Лилия Гриневич заявляет, что в 2019 году заработные платы педагогическим работникам планируют повысить еще на 25%.

Об этом она сказала в интервью 5 канала, информирует «Украинская правда».

«В следующем году мы снова планируем повысить на 25% зарплату учителям», – сказала министр.

Она напомнила, что зарплаты педагогических работников в 2017 году были повышены на 50%, а с 2018 года – еще на 25%.

Она также подчеркнула, что преподавание украинского языка в школах нацменьшинств очень запущенное, а учителя украинского языка в этих школах будут получать наибольшую прибавку к зарплате.

«Украинский язык в этих школах (школы с языками нацменьшинств – ред.) очень запущен. Мне очень обидно об этом говорить, но очень часто бывает так, что это какой-то второсортный учитель, у него нет оборудования в кабинете. И поэтому мы решили сделать также частью этой программы раздаточные материалы, наглядное пособие для учителей украинского языка в этих школах», – сказала она.

Гриневич отметила: «Кроме того, мы предусматриваем максимальную надбавку за престижность труда для учителей украинского языка в школах с языками для национальных меньшинств и для учителей, которые будут внедрять стандарт начального образования в первых классах со следующего учебного года».

 
учителязарплатаЛилия Гриневич
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
последние новости
больше новостей
2018-01-12 06:11:22