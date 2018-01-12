В 2017-19 годах зарплата учителей вырастет на 100%, – Гриневич

Министр образования и науки Лилия Гриневич заявляет, что в 2019 году заработные платы педагогическим работникам планируют повысить еще на 25%.

Об этом она сказала в интервью 5 канала, информирует «Украинская правда».

«В следующем году мы снова планируем повысить на 25% зарплату учителям», – сказала министр.

Она напомнила, что зарплаты педагогических работников в 2017 году были повышены на 50%, а с 2018 года – еще на 25%.

Она также подчеркнула, что преподавание украинского языка в школах нацменьшинств очень запущенное, а учителя украинского языка в этих школах будут получать наибольшую прибавку к зарплате.

«Украинский язык в этих школах (школы с языками нацменьшинств – ред.) очень запущен. Мне очень обидно об этом говорить, но очень часто бывает так, что это какой-то второсортный учитель, у него нет оборудования в кабинете. И поэтому мы решили сделать также частью этой программы раздаточные материалы, наглядное пособие для учителей украинского языка в этих школах», – сказала она.

Гриневич отметила: «Кроме того, мы предусматриваем максимальную надбавку за престижность труда для учителей украинского языка в школах с языками для национальных меньшинств и для учителей, которые будут внедрять стандарт начального образования в первых классах со следующего учебного года».

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