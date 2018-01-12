Укравтодор сообщил, какие дороги будет ремонтировать в этом году

Государственное агентство автомобильных дорог Украины 2018 года в рамках утвержденной 11 января Кабинетом Министров Украины концепции Государственной целевой экономической программы развития автомобильных дорог общего пользования на пять лет планирует осуществлять ремонты основных коридоров государственного значения по маршрутным принципу.

Об этом говорится на Facebook-странице Укравтодора.

Согласно Программе ремонта дорог, 2018 года Укравтодор продолжит работы на основных коридорах: GО Highway, М-03, М-05, М-01, Н-08, Н-31.

Отдельное внимание будет уделено дорогам на востоке страны: Р-46 Харьков–Ахтырка, М-03 Харьков–Славянск–Краматорск, Р-07 Чугуев–Меловое.

На юге страны будет проводиться ремонт на участках дорог: М-15 Одесса–Рени (с обходом м. Рени), Н-14 Кропивницкий–Николаев, Н-11 Днепр–Кривой Рог–Николаев, запланирован ремонт моста через Хаджибейский лиман (дорога М-05).

В Западной Украине ремонты будут проводиться на участках таких дорог: Н-22 Ровно–Луцк–Устилуг, М-21 Житомир–Винница, Н-10 Ивано-Франковск–Стрый, Н-03 Житомир–Хмельницкий–Черновцы. Также запланирован ремонт кратчайшей трассы от Мукачево до Чопа по дороге М-24/ М-25.

За средства МФО начнется реконструкция Северного обхода Житомира, реконструкция GО Highway в Хмельницкой области и продолжится реконструкция М-03 на участке Лубны–Полтава.

Напомним, с 1 января в рамках децентрализации дорог 123 105 км дорог местного значения переданы к ответственности местной власти.

Сейчас Укравтодор отвечает за 46 985 км дорог международного и национального значения.

Напомним, Кабинет Министров Украины утвердил концепцию развития автомобильных дорог до 2022 года.

На ремонт украинских дорог в 2018 году предусмотрено 32,6 млрд грн.

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