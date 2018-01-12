У спонсора аннексии Крыма заканчиваются деньги, – эксперт

Первого февраля закончатся деньги у российского фонда «Благосостояние», который был резервной подушкой Путина при аннексии Крыма. После этого у российского руководства останется только один фонд, денег которого хватит на четыре-пять лет.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» (по будням в 13:00-15:00 и 17:00-19:00 на телеканале ZIK) заявил политолог Виктор Таран.

Недавно во время своей встречи с российскими журналистами президент России Владимир Путин выразил готовность передать Украине корабли и военную технику из оккупированного Крыма.

«Я согласен с мнением, что такие заявления Владимира Путина – это попытка легитимизировать аннексию Крыма, чего мы не можем ни в коем случае допустить. Мне кажется, что той позиции, которую заняла украинская сторона по Крыму несколько лет назад, нужно придерживаться», – считает Виктор Таран.

Занятая Украиной позиция – это пересчет всех активов, потерянных государством из-за незаконной аннексии полуострова, и передачу расчетов в европейский суд ради компенсации оккупантом этих средств.

«На сегодняшний день это десятки миллиардов долларов. И эти активы включают и ту украинскую технику, которая, согласно документам, на момент аннексии была абсолютно боеспособной. Я думаю, что украинским документам мы верим больше, чем Путину (президент России говорил о ее «плачевном состоянии» – ред.). Напомню, что из восьми кораблей семь были в боевой готовности, и только у «Константина Ольшанского» были проблемы с двигателями. Вся остальная техника так же находилась в боевой готовности», – отметил политолог.

По его мнению, Россия просто взяла исправную военную технику, разобрала ее и забрала все исправно, а Украине просто пытается «спихнуть» хлам, чтобы мы его еще и утилизировали.

«Утилизация одной единицы бронетехники – это десятки, а то и сотни тысяч долларов, в зависимости от конструкции. Поэтому мы точно не должны на это идти. Россияне не сделали этого раньше, потому что это не дело двух недель, на это нужно было потратить длительный отрезок времени», – подчеркнул эксперт.

Кроме этого, причиной заявлений Путина он считает и то, что цена аннексии полуострова достаточно высока, поэтому России нужно откуда-то брать деньги.

«Первого февраля заканчиваются деньги у российского фонда «Благосостояние». Это означает, что первая резервная подушка России «просела». Мы с коллегами оценивали, что ее «съедят» за три-пять лет. Это случилось через три года. Замечательно, ведь это был самый оптимистичный сценарий», – рассказывает специалист.

По его словам, у России остается только один резервный фонд, денежных запасов которого хватит еще на четыре-пять лет.

«Дальше придет он – социальный кризис. Путин это понимает, поэтому сейчас он пытается продемонстрировать себя миротворцем и путем легитимизации аннексии попробовать отменить хотя бы часть санкций против России, наложенные за аннексию Крыма», – заявил Виктор Таран.

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