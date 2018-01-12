«Руслан» успешно выполнил заказ компании Илона Маска

Украинский самолет Ан-124-100 «Руслан» ГП «Антонов» успешно завершил полет из Лос-Анджелеса в штат Флорида, во время которого было перевезено крупногабаритний груз для аэрокосмической компании SpaceX.

Об этом свидетельствуют данные авиационного портала Flightradar24, сообщает «Укринформ».

Согласно данным портала, украинский самолет преодолел 3 613 км в течение 4,5 часов и приземлился в Тайтусвилли – городе на востоке штата Флорида, на побережье Атлантического океана.

Как сообщалось, ГП «Антонов» помогает компании SpaceX в перевозке составляющих ракеты Falcon 9. Речь идет о части головного обтекателя ракеты с габаритами 1788 см на 564 см на 417 см весом примерно 28,1 тонны.

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