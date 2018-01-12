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пятница, 12 января, 2018, 0:52 События
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Путин обманывает: почти вся техника в Крыму была на ходу, – командующий ВМС Украины

Командующий военно-морскими силами Игорь Воронченко заявляет, что практически вся техника, которая оставалась на территории оккупированного Крыма, была отремонтирована.

Об этом он сказал в комментарии 112 каналу, информирует «Украинская правда».

Комментируя заявления президента РФ Владимир Путина, он сказал: «Это требует очень тщательного изучения, чтобы мы не остались разменной картой в грязной кремлевской игре».

По его словам, на период аннексии Крыма с 8 боевых кораблей был не на ходу только большой десантный корабль «Константин Ольшанский», потому что тогда была потребность в ремонте главных двигателей.

Еще, по его словам, корвет «Луцк» был на ремонте, «но был практически отремонтирован».

«Корветы «Тернополь», «Приднепровье», «Хмельницкий» на ходу, два тральщика «Черкассы» и «Чернигов» на ходу...

Подводная лодка на 70% был отремонтирована, была потребность в замене клапанов», – сказал он.

Воронченко также уточнил, что в Крыму осталось техники на 2 батальона БМП и 2 батальйона БТРов. «Они практически были готовы, процентов 15-20 подлежали ремонту», – отметил он.

Воронченко также уточнил, что по авиации, вся техника, которая могла подняться, выполняет задания на материковой части Украины.

Ранее сообщалось, что Путин заявил – Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из оккупированного Крыма, но она в «плачевном состоянии».

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РоссияКрымВМС ВСУПутин Владимир
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