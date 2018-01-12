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пятница, 12 января, 2018, 0:11 Общество
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Представитель ГПУ: В действиях Московского патриархата содержится нарушение законодательства

Дело об отказе священника УПЦ (МП) отпевать умершего мальчика является резонансным. И даже, если бы это дело не получило такой огласки, то в любом случае прокуратура увидела в действиях представителей Московского патриархата нарушения законодательства.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» (каждый будний день в 13:00-15:00 и 17:00-19:00 на телеканале ZIK) по телефону заявил представитель ГПУ Андрей Лысенко.

Напомним, 4 января запорожский сайт «Форпост» сообщил, что священник УПЦ (МП), приглашенный ритуальной службой, отказался провести обряд отпевания двухлетнего мальчика, который погиб вечером 31 декабря в результате падения на него 39-летнего мужчины, который совершил самоубийство, выпрыгнув из окна многоэтажки. Представитель церкви, несмотря на просьбы родителей, отказался провести ритуал после того, как узнал, что ребенка крестили в церкви УПЦ КП.

Андрей Лысенко отметил, что такое дело является резонансным.

«И даже, если бы это дело не получило такой огласки, то в любом случае прокуратура увидела в действиях представителей Московского патриархата нарушения законодательства. Ведь Украина – это правовое государство и законы, которые принимаются, должны выполняться всеми, кто находится на территории Украины», – подчеркнул представитель ГПУ.

Относительно конкретно этого дела, то, по словам Андрея Лысенко, это нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой принадлежности и религиозных убеждений.

«У нас есть УК, где есть статья 161, под которую подпадают действия представителей Московского патриархата. Также есть другие лица, которые занимались разжиганием национальной и религиозной вражды. Уже даже есть установленные факты, что именно представители Запорожской епархии УПЦ МП допускают выборочный подход к проведению религиозных обрядов и отдают предпочтение тем лицам, которые приходили определенные обряды, например, крещение именно в УПЦ МП. Тем самым они оскорбляют чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями», – отметил гость программы.

Андрей Лысенко добавил, что таких эпизодов в Украине было немало.

«Более того, есть даже показания граждан, что им в чем-то отказывали из-за их религиозные убеждения. Поэтому расследование продолжается, проводятся следственные действия. А как дальше будут развиваться события, будем вас информировать»,– сообщил представитель ГПУ.
Андрей ЛысенкоПервые о главном. Комментариисвященник УПЦ МП
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