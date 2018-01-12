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пятница, 12 января, 2018, 17:01 Политика
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Порошенко настаивает, чтобы в этом году приняли приватизацию и рынок земли

Президент Петр Порошенко настаивает на принятии в течение 2018 года законов в финансовой, судебной, инвестиционной сфере и в отношении рынка земли.

Об этом сообщается на официальной странице Президента в Facebook.

«Мы должны продолжить активное реформирование страны. В частности, запланирован ряд законопроектов в финансовой, судебной, инвестиционной сфере и рынке земли. Не потерять темпов фундаментальных изменений – задача номер один для страны», – отметил глава государства.

Также Порошенко разместил видеоролик, в котором отмечается, что в этом году должны быть приняты ряд законов, в частности о приватизации государственного имущества, о Национальное бюро финансовой безопасности Украины, о налоге на выведенный капитал, о валюте, об улучшении инвестиционной привлекательности Украины.

 
Петр Порошенкозаконодательство
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